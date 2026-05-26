Haberler

Bursa'daki kurban pazarının şampiyon keçisi 47 bin liradan satıldı

Bursa'daki kurban pazarının şampiyon keçisi 47 bin liradan satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurban Bayramı arifesinde Bursa Yıldırım'daki İsabey Kurban Pazarı'nda hareketlilik zirve yaptı. Afyonkarahisar'dan getirilen 120 kilogramlık burma keçi, pazarlıklar sonucu 55 bin lira açılış fiyatından 47 bin liraya satıldı.

Kurban Bayramı arifesinde hareketliliğin zirve yaptığı Yıldırım ilçesindeki İsabey Kurban Pazarı'nda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen kurbanlıklar için üreticiler ile vatandaşlar arasındaki pazarlıklar yoğunlaştı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanları pazarda kiraladığı alanlarda satışa sunan besici Reşat Çimendağ, pazarın en hareketli günlerinin yaşandığını belirtti.

Çimendağ, merada özel olarak yetiştirdiği 120 kilogram ağırlığındaki burma keçiyi 55 bin lira açılış fiyatıyla satışa çıkardıklarını, yapılan sıkı pazarlıkların ardından kurbanlığın 47 bin liraya satıldığını ifade etti.

Satışı gerçekleşen keçinin et kalitesine ve ağırlığına dikkati çeken Çimendağ, ortalama bir keçinin 55 ila 75 kilogram arasında ağırlığa sahip olduğunu, 120 kilogramlık bir keçinin ise oldukça nadir bulunduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 65 kilogram et randımanı beklenen hayvana keçi eti tercih eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çimendağ, ellerinde 115 kilogram ağırlığında bir başka keçinin daha bulunduğunu ve pazardaki Ankara keçilerini de 30 bin liradan satışa sunduklarını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,3 milyon takipçisi olan fitness fenomeni evinde ölü bulundu

Takipçileri yasta: 22 yaşındaki fitness fenomeninden acı haber
AVM'de yabancı madde püskürttü, 19 kişiyi hastanelik etti

AVM'de yabancı madde püskürttü çok sayıda kişiyi hastanelik etti
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4

En yakınındaki isimlerden birisi oy oranını bile açıkladı
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti

Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa'dan arayan lider kim? İşte konuşulan isim
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı