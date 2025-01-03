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Bursa'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam

Bursa'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam
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Bursa'da ekmek fiyatları, artan maliyetler nedeniyle yüzde 25 oranında zamlandı. 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. Fırıncılar Odası, yeni fiyatların 2 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi. Daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmek 240 gram olarak 15 liradan satılacak. Fırıncılar kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak tarihinden itibaren ekmek fiyatlarını güncelledi.

Buna göre 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 30 lira, 650 gram köy ekmeği 45 lira, roll ekmek 5 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 25 liradan satılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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