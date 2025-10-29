Haberler

Bursa'da Döner ve Ayran Satışıyla Mehmetçik Vakfına Destek

Bursa'daki Uğrak Döner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tavuk döner ve ayranı 29 liradan satarak elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurdu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan kampanya, anlamlı bir destek amacı taşıyor.

Bursa'da bir işletme, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlamak üzere tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'ndeki Uğrak Döner'in işletmecisi Serhat Selim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bugün 2 bin kişilik tavuk döner hazırladıklarını ve odun ateşinde pişirdiklerini dile getiren Selim, "Tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattık. Bugünün tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. İlgi çok yoğun, talebi karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu dönercinin önünde bekleyen vatandaşlar, amacın döner yemekten çok destek olduğunu kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
