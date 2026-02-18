ERSİYAD, Erzurumlu iş insanlarını Bursa'da buluşturdu

Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD) tarafından Bursa'da "B2B Ticaret İş Köprüsü" programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte, "Devlet Teşvikleri" başlıklı panelde Erzurumlu iş insanlarına teşviklere ilişkin bilgi verildi. Ayrıca organizasyonda farklı sektörlerden firmalarla işbirliğine yönelik birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

ERSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öz, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 4 ay önce kurulduğunu, buna rağmen 7'nci organizasyonlarını düzenlediklerini söyledi.

ERSİYAD olarak 100'e yakın üye sayısına ulaştıklarını aktaran Öz, "Bugün 200 iş insanımızın birbiriyle B2B eşleşmesi yaparak ticari hacimlerini, işbirliklerini, dostluklarını ve ticaretlerini artırmaya yönelik bir etkinliğimiz var." dedi.

Öz, iş insanları için müşteriye ulaşmanın tek hedef olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz toplum olarak kolay tanışmayı çok becerebilen bir insan topluluğu değiliz. Genelde biraz çekiniriz, bunu ticari ilişkilerimizde de çok fazla görüyoruz. Aslında bütün bu ortamın amacı, tamamen doğal seleksiyonu içerisinde B2B ile bir tanışma imkanı sağlayabilmek. Buradaki hedefimiz eğer beklediğimiz gibi olursa, yaklaşık 100 milyon liralık bir ticari hacmin oluşacağını bugün için hedefledik biz."

Bursa'nın 17 sanayi bölgesiyle ülkenin en önemli ekonomik değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Öz, "Haliyle biz de bu değere bir adım daha fazla katkı koyabilir miyiz, onun için çalışıyoruz. Amacımız beraber ülkeye değer katmak, katma değer yaratmak, tüm süreci tanımlamak. Burada özellikle Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu tanımlarken bizler de bu vizyon üzerine hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da "Futbolun ve Sporun Kent Ekonomisine Etkisi" başlıklı panelde konuştu.