Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli İstifa Etti

Bursa Çimento'da 8 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Osman Nemli istifa etti.

2016 Nisan ayından itibaren Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Nemli'nin istifa ettiği açıklandı.

Bursa Çimento'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürü Osman Nemli 18 Ocak 2024 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar Genel Müdürlük makamına, bağlı ortaklıklarımızdan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Barbaros Onulay vekalet edecektir" denildi. - BURSA