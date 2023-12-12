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Bursa Ağır Vasıta İlk 250 Büyük Firma Araştırmasında 184. Sırada Yer Aldı

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Bursa Ağır Vasıta, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) tarafından yapılan İlk 250 büyük firma araştırmasında 184. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Firma, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ve sürekli yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Bursa Ağır Vasıta, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) tarafından yapılan İlk 250 büyük firma araştırmasında 184. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Firmanın Genel Müdürü Ahmet Uğur, elde ettikleri bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan Bursa Ağır Vasıta'nın müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, sürekli yatırımları ve azimli çalışmalarının meyvesini aldığını belirtti.

Ahmet Uğur, Bursa Ağır Vasıta'nın kuruluşundan itibaren maksimum müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek bu ödülü kazandıklarını ifade etti. Firma olarak sürekli yatırım yapma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Uğur, BTSO tarafından yapılan değerlendirmede elde ettikleri sıralamanın, şirketin kalitesini ve performansını yansıttığını söyledi. Genel Müdür Ahmet Uğur, "Bursa Ağır Vasıta olarak, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, yatırımlarımız ve çalışma azmimizle bu ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz. 2006 yılından bu yana geçen süre zarfında elde ettiğimiz deneyimle önümüzdeki yıllarda daha yüksek sıralara çıkmak için hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bursa Ağır Vasıta'nın adını daha çok duyuracak ve sektördeki etkinliğimizi artıracak çalışmalara imza atacağız" dedi.

"Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Bursa Ağır Vasıta'nın başarı grafiğini yükseltme hedefiyle önümüzdeki dönemde de sektörde liderliğini pekiştirmeyi ön planda tutarak, kaliteli hizmet ve sürekli yeniliklerle sektördeki varlığını daha da güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Uğur, "Bu başarı, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda müşterilerimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Firmamızın başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli müşterilerimize teşekkür ederim. Biz, Bursa Ağır Vasıta olarak sadece bir firma değil, aynı zamanda bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Gelecekte de bu aile ruhunu koruyarak, daha da büyüyerek, müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde sektördeki liderliğimizi güçlendirmek ve Bursa Ağır Vasıta'yı daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Uğur Bursa Ekonomi Güncel Haberler

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