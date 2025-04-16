Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, 2. Tohum Takas Şenliğine Katıldı
Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesinde düzenlenen 2. Tohum Takas şenliği, Kaymakam İlyas Memiş'in katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte stantları gezerek yerli tohumun önemine dikkat çeken Memiş, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, 2.Tohum Takasına katıldı. Şarköy Mahallesinde düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şarköy Mahallesinde düzenlenen 2. Tohum Takas şenliğine katıldı. Kaymakam Memiş, birçok etkinliğin bulunduğu şenlikte Kaymakamımız stantları gezerek bilgiler aldı. Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Kaymakam, yerli tonumun önemine değindi. Takas şenliğine Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi