Burhaniye'de Zeytinyağı Fiyatları Üreticileri Hayal Kırıklığına Uğrattı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Tariş Zeytinyağı Birliği, geçen yıla göre düşük fiyatlar açıkladı. Üreticiler, yükselen maliyetlere rağmen karşılaştıkları fiyatların yetersiz olduğunu ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Tariş Zeytinyağı Birliği'nin açıkladığı zeytinyağı fiyatları, üreticilerde hayal kırıklığına neden oldu. Yükselen maliyetlere rağmen, Tariş'in geçen yılın altında fiyat açıklaması tepkilere yol açtı.
Burhaniye'de litre başına 100 lira ön ödeme karşılığında Tariş'e zeytinyağı döken üreticiler, açıklanan 82 ila 225 lira arasındaki fiyatlarla hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Üreticiler, Tariş'in verdiği fiyatın maliyeti karşılamadığını ve fiyatların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. - BALIKESİR