Burhaniye de Yağmurlar yağdı gübre satışları arttı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, son yağışlar zeytin üreticilerini sevindirirken, ilçe de gübre satışlarını da artırdı. Zeytinlerde budama ve gübreleme zamanı olduğunu kaydeden gübre bayi Şinasi Çelik, gübre satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Burhaniye' de son günlerde yaşanan sağanak yağışlar, bazı yerlerde su baskınlarına neden olurken, zeytin üreticilerini de sevindirdi. Zeytinliklerde hasat sonrası budama ve gübreleme çalışmaları başladı. Yağışların çok iyi olduğunu kaydeden gübre bayi Şinasi Çelik, "İki yıldan beri kuraklık vardı. Sonbahardan bu yana çok güzel yağışlar oldu. Bu da çiftçileri umutlandırdı. Bu günlerde gübre satışları da arttı. Gübre fiyatları da 700 lire ile bin 900 lira arasında değişiyor" dedi. - BALIKESİR