Burhaniye'de 60 yıllık hayal gerçek oluyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 60 yıl önce gündeme gelen ve 10 yıl önce yapımına başlanan Reşitköy Barajı, su tutulmaya başlandı. Yaklaşık 49 bin dekar alanı sulayacak olan barajda su tutulmaya başlanması yöre çiftçilerini sevindirdi.

Burhaniyelilerin yaklaşık 60 yıldır beklediği Reşit Köy Barajı inşaatı tamamlanırken, su tutulmaya da başlandı. 2015 yılı ek yatırım programına alınan baraj inşaatı tamamlanırken, su kanalarının da yapımına başlandı. Barajda su tutulmaya başlanması çiftçileri de sevindirdi. Barajın, Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Burhaniye' de zeytin üretimine de büyük katkı sağlayacağı açıklandı. Baraj sahasını ziyaret eden vatandaşlarda mutluluklarını dile getirdi.

Baraj için emeği geçenlere teşekkür eden 62 yaşındaki Hamdi Mengi, "Çocukluğumuzdan beri hep baraj konuşuluyordu. Bugün barajda su tutulmaya başladığını görünce çok sevindik. Burhaniyelilerin 60 yıllık hayali gerçek oluyor. Yöremize çok şey katacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Baraj sahasına ilk kez geldiğini kaydeden Kemal İşi de, "Reşitköy barajının adını çok duydum. Ancak, bu gün barajı ilk kez gördüm. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
