Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Haftanın ilk günlerinde hızlı yükseliş kaydeden ons ve gram altın, ardından gelen satış dalgasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi Türkiye'de fiziki piyasaya da yansıdı ve gram altın değer kaybetti.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşün birden fazla faktöre bağlı olduğunu belirtti. Memiş'e göre; bazı yatırımcıların ETF işlemlerinde teminat tamamlama zorunluluğu nedeniyle altın ve gümüş satışına yönelmesi piyasada satış baskısı oluşturdu. Bunun yanı sıra doların küresel piyasalarda güç kazanması da altın fiyatlarını aşağı çekti. Dolar endeksindeki yükselişin, altın ve gümüş gibi değerli metalleri negatif etkilediği ifade edildi. Ayrıca altın-gümüş rasyosunda yaşanan artışın da fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandırdığı belirtildi.

"GERİ ÇEKİLME FIRSAT OLABİLİR"

İslam Memiş, kısa vadede yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatlarının uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini söyledi. Jeopolitik gerilimlerin sona ermesi halinde altın piyasasında güçlü bir yükseliş dalgası görülebileceğini belirten Memiş, mevcut geri çekilmelerin fiziki altın almak isteyen yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLARA UYARI

Uzmanlar özellikle düğün hazırlığında olanlar, altın borcu bulunanlar ya da uzun vadeli yatırım düşünenlerin mevcut fiyat seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Piyasalardaki dalgalanmaların kısa vadede belirsizlik yaratsa da altının uzun vadede değerini koruyabileceği değerlendiriliyor.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Kaynak: Haberler.com