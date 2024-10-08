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BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri Töreni 25 Ekim'de Gerçekleşecek

BUMİAD Cumhuriyet Ödülleri Töreni 25 Ekim'de Gerçekleşecek
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Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD), bu yılki Cumhuriyet Ödülleri ve Cumhuriyet Balosu'nu 25 Ekim'de düzenleyecek. Dernek Başkan Mustafa Gümüş, ödüllerin Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kişilere verileceğini belirtti.

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneğinin (BUMİAD) her yıl düzenlediği Cumhuriyet Ödülleri töreni ve Cumhuriyet Balosu'nun 25 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İlker Özaslan başkanlığında 30 kişiyle kurulan BUMİAD'ın üye sayısının 100'e ulaştığını söyledi.

Derneğin ilkeleri ışığında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gümüş, "Cumhuriyet Ödüllerimizi bizler gibi Cumhuriyet Türkiye'sine aşık, Atatürk'ü önder edinen ve bu uğurda tüm geçerleriyle çaba sarf eden şerefli kişi ve kurumlara, onların yanında olmaktan, onlar gibi düşünüp çalışmaktan onur duyduğumuzu belirtmek için vermekteyiz." dedi.

Bu yıl Prof. Dr. İlber Ortaylı, emekli tuğgeneral tarihçi Dr. Naim Babüroğlu, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) ile öğretmen Ayşe Şahin'in ödüle layık görüldüğü bilgisini veren Gümüş, ödüllerin 25 Ekim'de törenle sahiplerine takdim edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi

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