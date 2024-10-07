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Bulls Yatırım'ın Bursa Nilüfer'deki Yeni Şube Açılışı

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Bulls Yatırım, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yeni bir şube açarak bölge yatırımcılarına daha yakın hizmet sunmayı hedefliyor. Yeni ofis, birebir danışmanlık ve finansal çözümler sunarak müşteri odaklı hizmet anlayışını pekiştirecek.

Bulls Yatırım, yeni şubesini Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirdiği törenle açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin büyüme stratejisi kapsamında açılan yeni ofis, Bursa ve çevresindeki yatırımcılara daha yakın ve etkili hizmet sunma hedefiyle hayata geçirildi.

Bölge yatırımcılarına hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefleyen yeni şube, yatırımcılara birebir danışmanlık ve finansal çözümler sunacak. Bu kapsamda Bulls Yatırım, şubeleşme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde yatırımcılara daha yakın olmayı hedefliyor.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, Nilüfer'deki yeni şubenin şirketin büyüme yolculuğundaki önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Barışık, " Bursa Nilüfer'de açtığımız yeni ofisimiz, yatırımcılara sunduğumuz hizmetleri daha da ileriye taşımak adına attığımız önemli bir adımdır. Bölgedeki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına daha yakın olacağız ve onlara doğru finansal çözümler sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketin müşteri odaklı yaklaşımına dikkati çeken Barışık, "Yatırımcılarımızın finansal başarılarına katkıda bulunmak için teknolojik altyapımız ve uzman ekibimizle yanlarındayız. Yatırımcılarımıza en kaliteli hizmeti sunma hedefiyle ilerlemeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

Bursa Nilüfer Ekonomi Finans Bursa

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