Ziraat odasının Buldanlı çiftçilere desteği sürüyor
Buldan Ziraat Odası'nın tarımsal üretimi destekleme çalışmaları devam ediyor. Başkan Muammer Al, çiftçilerin talepleri doğrultusunda çeşitli destekler sağladıklarını belirtti.
Buldan Ziraat Odası, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin yaşam şartlarını iyileştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, tarımsal üretimin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda desteklerin devam ettiğini ifade etti.
Başkan Al, Yenicekent Mahallesi'ne gübre gömme makinesi kazandırdıklarını belirterek, "Bizler tarımsal üretimin ülkemizin kalkınmasındaki öneminin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla mahallelerimizdeki çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda Yenicekent Mahallemize gübre gömme makinası kazandırdık. " dedi.
Ayrıca Mahmudiye, Doğan, Bölmekaya, Kırandamı, Bozalan ve Dımbazlar mahallelerine sosyal yaşamlarında kullanmaları amacıyla masa teslim ettiklerini kaydeden Al, "Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bereketli günler dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ