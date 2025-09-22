Buldan Ovası Üzüm Üreticileri Kum Ocağına Karşı

2 yılda elde edeceği rantı için bizim yüzyıllar boyu ekip biteceğimiz bereketli üzüm bağlarımız yok olup gidecek" dedi.

Buldan Ovasının bölgede üzüm üretiminin önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bugün burada üzüm üreticilerinin sorunlarını konuşmamız gerekirken, bölge yıllardır ekilmeyen ve altında bir kum rezervi bulunan arazinin kum ocağı yapılması için başvuru yapıldığını öğrendik. Burası için tarıma elverişli ve tarım dışında başka bir amaçla kullanılamayacağına dair bir rapor bulunmasına rağmen, bakanlıktan tam bunun aksine rapor geldiğine dair belgeler elimizde mevcut. Bu tarla kum ocağı olarak kullanılmaya başlandığında, bir takım riskleri de beraberinde getirecek. Bunlardan birincisi toprağın kayması yani bölgedeki tarların kayması olacak. İkincisi ise her ne kadar önlem alınırsa alınsın rüzgarla birlikte dağılacak tozlar, 2-3 kilometre yarı çaplı bir alanda üzümlere zarar verecek. Bu durum hem hastalığa neden olacak hem de bu bağlar işlevini yitirmiş olacak. Buldan gibi bir üzüm üretim merkezi maalesef zamanla elimizden alınmış olacak" diye konuştu.

"Rantta değil, üreticiye sahip çıkmalıyız"

Mevcut ekonomik şartlar nedeniyle üreticilerin zaten emeğinin karşılığını alamadığını savunan Milletvekili Ün, "Bu yüzden genç nesil artık tarımla uğraşmak istemiyor. Bunun üzerine sanayileşmeyle birlikte bir de toprağın rant değeri başladığında, insanlar tarımdan para kazanamadıkları için bir şekilde topraklarını üretimden çekerek bu ranttan istifade etmeye çalışacak. Bu yanlışlara göz yumulmaya devam edilmesi halinde gelecek nesillere bırakabileceğimiz bereketli bir buldan ovamız olmayacak. Birkaç kişinin 1-2 yılda elde edeceği rantı için bizim yüzyıllar boyu ekip biteceğimiz bereketli üzüm bağlarımız yok olup gidecek. Verimli arazilerde bir kum ocağı açılması asla kabul edilebilir bir durum değil. Bunun engellenmesi için Meclis'te konunun takipçisi olacağım"

"Üretimin karşılığı bu olmamalıydı"

Yetkilileri göreve davet eden Doğanköy Mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar ise "Tarım arazilerinin arasında yapılacak bir kum ocağına bir üreticiler kesinlikle karşıyız. Tarımı bitirecek, çocuklarımızın geleceğiyle oynayan bu projeyi istemiyoruz. Bize ekip biçin, üretin diyorlar ama ektiğimiz arazileri de yok etmeye çalışıyorlar. Pandemide kimse evinden çıkamazken, biz üreticiler çalışıp üretim milletin ihtiyacını karşıladık. Şimdi bunun karşılığı tarım bölgesine bir kum ocağı için ruhsat vermek olmamalıydı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ