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Buldan'da çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat heyecanı: Kalite ve rekolte yüz güldürüyor

Buldan'da çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat heyecanı: Kalite ve rekolte yüz güldürüyor
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Denizli'nin Buldan ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat başlamak üzere. Üreticiler, bu yıl iklim şartlarının elverişli geçtiğini, üzümlerin kalite ve verim açısından beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek bereketli bir sezon umut ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat için geri sayım başladı. Üreticiler, bu yıl hem kalite hem de rekoltenin yüz güldürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Denizli'nin Buldan ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzümünde hasat heyecanı yaşanıyor. Yenicekent, Oğuz, Mahmutlu, Doğan ve Bölmekaya mahallelerinde yetiştirilen Sultaniye üzümleri olgunlaşırken, üreticiler önümüzdeki günlerde bağlarda kesimlere başlayacak.

Bu yıl iklim şartlarının üretim açısından oldukça elverişli geçtiğini ifade eden üreticiler, bağlardaki üzümlerin hem kalite hem de verim bakımından beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Asmalarda salkımların dolgun ve sağlıklı olduğunu dile getiren üreticiler, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor. Üreticiler, "Asmalarda üzümler gerek kalite gerekse rekolte açısından çok iyi durumda. Hava şartları çok şükür güzel geçti. Önümüzdeki günlerde hasada başlayacağız. İnşallah sezon boyunca da şartlar iyi gider ve çiftçilerimizin yüzü güler. Allah bol ve bereketli bir sezon nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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