Buldan'da Süperior Üzüm Hasadı Başladı, Rusya ve Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Buldan'da yetirilen erken olgunlaşan üzüm çeşidi Süperior'da hasat sezonu başladı. Yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen üzümler, kesim, taşıma ve kasalama işlemlerinin ardından başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağlarında hasat çalışmaları başladı. Diğer üzüm türlerine göre daha erken olgunlaşan süperior üzümlerinin hasadı, sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Kesilen üzümler, taşıyıcı ve kasacıların çalışmalarıyla kamyonlara yüklenerek tüketiciye ulaştırılmak üzere sevk ediliyor.

Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Ramazan Uğuz, toprak işlemesiz tarım uyguladığını ve bu yöntemden başarılı sonuçlar aldığını belirtti. Uğuz, "Bağımızda budama yaptıktan sonra asmaların üstünü file ile örtüyoruz. Bu yıl üzüm bol ve yüksek kalitede. Süperior üzüm özellikle şeker oranının düşük olması nedeniyle diyabet hastaları, diyet yapanlar ve çeşitli rahatsızlıkları bulunanlar tarafından tercih ediliyor. Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ve Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bu yıl ürün bol ve kaliteli. Allah bereketli bir sezon nasip etsin" dedi.

"Sıcaklarda çalışmak zor"

Alaşehir'den sabah saat 03.30'da evden çıktıklarını ve Buldan'daki bağlara sabah 05.00-06.00 sıralarında üzüm kesmek için girdiklerini ifade eden Şengül Erdoğan ise hasat çalışmalarının zorluğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Öğleyin saat 12.00'de işi bırakıp evimize dönüyoruz. Bu sıcaklarda işimiz zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Bu yıl üzüm bol ve kaliteli"

Buldan Süperior üzümünün büyük ilgi gördüğünü belirten üzüm alıcısı Zafer Akdaş da satın aldığı üzümleri İstanbul'daki market, pazar ve hallere gönderdiklerini söyledi. Akdaş, "Ben aldığım üzümleri İstanbul'da marketlere, pazarlara ve hallere sevk ediyorum. Bu yıl üzüm bol ve kaliteli. Allah hayırlı pazarlar versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı