Buldan'da şap karantinası kaldırıldı

Buldan'da büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantina tedbiri sona erdi. Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart 2026 tarihi itibarıyla karantinanın kaldırıldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, ilçede her türlü hayvan alım ve satımı ile hayvan hareketleri yeniden serbest hale getirildi. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların meralarda otlatılmasına da izin verildiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı