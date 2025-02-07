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Bu Yıl Kalkan Balığı Tezgahtaki Yerini Almaya Başladı

Bu Yıl Kalkan Balığı Tezgahtaki Yerini Almaya Başladı
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Son yılların en bereketli balık av sezonunda Kalkan Balığı, palamut ve hamsinin ardından tekrar tezgahlarda görünmeye başladı. Balıkçılar, Kalkan'ın sık görüldüğü bir sezon yaşandığını belirtirken, fiyatların yüksek olduğuna dikkat çekti.

Son yılların en bereketli balık av sezonu yaşanırken, palamut ve hamsinin ardından son zamanlarda pek görülmeyen Kalkan Balığı da az da olsa kendini göstererek tezgahlarda yerini aldı.

Kalkan Balığının yanı sıra Kırlangıç Balığı da tezgahları süslerken, balıkçılardan Çetin Kavzoğlu geçen sene bu dönemlerde Kalkan Balığının bu kadar olmadığını söyledi. Kalkan Balığının ara ara geldiğini belirten Kavzoğlu, "Bu aralar tek tük gelmeye başladı. Geçen seneye göre bu dönemler bu kadar olmamıştı. Mart ayından sonra Kalkan Balığının yumurtlama dönemi başlar. Zaten iki aylık yasak dönemi başlıyor. Şu anda fena değil geliyor. Fiyatı yüksek olduğu için tezgahların hepsinde göremiyorsunuz ama yine de çoğu tezgahta 3-4 tane bulunuyor. Kilosu bin lira ile bin 500 arasında değişiyor. Bu sene çeşit olarak fena değil iri mezgit geliyor, iri istavrit geliyor. Kırlangıç Balığı da zaman zaman geliyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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