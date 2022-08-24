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Bu gece yarısından itibaren motorine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 95 kuruş zam beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

25 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zamlarla birlikte İstanbul'da litresi 25,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,98 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

mustafa Can:

Nebati geçen gün 22 TL oldu hakkımızı vermiyorlar diyordu. 26 TL oldu yine hak istiyor mu acaba. Şu akaryakıt muhabbeti çok can sıkıyor

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bekir yapici:

avrupada hükümetler akaryakit fiyatlarina müdahil olmaz belirlemez sadece ciddi sekilde akaryakit sirketlerini denetler onlarda bu denetim sayasinde kafalarina göre hareket edemez ayrica akaryakit litre fiyati borsa gibi gün icinde bazan 2-3 sefer degisir medyada haber falan olmaz.

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Mert :

İyi o zaman sosyal devlet böyle birşey demektir

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