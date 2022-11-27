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Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim gelmesi beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya kadar düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya kadar düşecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

ekaf paseh:

bu başlık konusunda ısrarcısınız :) bende yorum yapma konusunda ısrarcıyım bir nefeslik sanırım geçen sene bu zamanlar sanırım 7 tl idi ilgili ürün

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osman tanik:

Bu düşünceni petrol üreten ülkelerle de paylaştın mı

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