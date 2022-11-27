Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 82 kuruş indirim gelmesi beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya kadar düşecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Motorine 28 Kasım Pazartesi gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 23,02 LİRAYA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23,02 liraya, Ankara'da ise 23,16 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.