Bu gece yarısından itibaren motorine 1,93 lira zam gelmesi bekleniyor - Haberler

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Bu gece yarısından itibaren motorine 1,93 lira zam gelmesi bekleniyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

08.06.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı bekleniyor.

Zamlarla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27,87 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Halit Duman:

Binmeyin arkadaş, araç olmasına rağmen metro ,toplu taşıt kullanıyorum binmeyin 1 ay bakın nasıl düşüyor.

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Serdar Sekman:

Sabredin 2023 yılına Dünyanın en ferah zengin 10 . Ekonomisi olarak gireçeğiz ama şimdiden Dünyanın en Büyük enflasyonu olan en fakir ülkeler listesinde Trend sıralamasında 2. olmuşuz yaparsa Ak parti yapar.

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Toprağın Babası:

allahımmm yok böyle ucuz ülke miss miss

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500
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