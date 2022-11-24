Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 45 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 45 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Dün gece 55 kuruş zam yapılan benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 45 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Dün gece 95 kuruş indirim gelen motorinde ise bu gece herhangi bir fiyat değişimi olmayacak.

LİTRESİ 20,17 LİRADAN SATILACAK

Benzine 25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak 45 kuruş indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.