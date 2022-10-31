Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Ekonomi Haberleri
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 71 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,36 liraya yükselecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin grubuna 1 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam gelmesi beklenirken, motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Zamla birlikte İstanbul'da 20,65 liradan satılan benzinin fiyatı 21,36 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.