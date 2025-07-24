BtcTurk 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikasını Aldı

BtcTurk 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikasını Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BtcTurk, Great Place to Work tarafından 'Harika Bir İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı. Şirket, çalışan memnuniyetine verdiği önemle yüksek puanlar alarak bu unvanı elde etti.

BİTCOİN alım satım platformu BtcTurk, insan odaklı kurum kültürü ve çalışan memnuniyetine verdiği önemle, bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work tarafından 'Harika Bir İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı.

Great Place to Work Sertifikası, şirketlerin çalışanlarıyla birlikte yürütülen anonim değerlendirme süreçlerinin sonucunda veriliyor. BtcTurk, 2025-2026 dönemi için bu unvana hak kazanarak çalışan bağlılığı, güven ortamı ve kurum kültürü konularında yüksek puan aldığını duyurdu.

BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiye, yeniliğe ve insan odağına yatırım yaparken, birlikte üreten, güven duyan ve birbirine değer veren bir ekip olmayı önceliklendiriyoruz. Bu sertifika, kültürümüzün çalışanlarımız nezdinde gerçek bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Gururluyuz."

BtcTurk, esnek çalışma modelleri, sürekli gelişimi destekleyen yan hakları, teknoloji ve spor odaklı sponsorluklarıyla sadece sektöre değil, çalışan deneyimine de yön veren bir yapı kurmayı hedefliyor.

BtcTurk, bu sertifikayla birlikte çalışan mutluluğunu önceleyen projelerini sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan otomotivde ÖTV zammıyla ilgili açıklama

ÖTV zammı neden yapıldı? Bakanlıktan açıklama var
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü

Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.