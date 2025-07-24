BtcTurk 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikasını Aldı

BİTCOİN alım satım platformu BtcTurk, insan odaklı kurum kültürü ve çalışan memnuniyetine verdiği önemle, bağımsız araştırma kurumu Great Place to Work tarafından 'Harika Bir İş Yeri' olarak sertifikalandırıldı.

Great Place to Work Sertifikası, şirketlerin çalışanlarıyla birlikte yürütülen anonim değerlendirme süreçlerinin sonucunda veriliyor. BtcTurk, 2025-2026 dönemi için bu unvana hak kazanarak çalışan bağlılığı, güven ortamı ve kurum kültürü konularında yüksek puan aldığını duyurdu.

BtcTurk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiye, yeniliğe ve insan odağına yatırım yaparken, birlikte üreten, güven duyan ve birbirine değer veren bir ekip olmayı önceliklendiriyoruz. Bu sertifika, kültürümüzün çalışanlarımız nezdinde gerçek bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Gururluyuz."

BtcTurk, esnek çalışma modelleri, sürekli gelişimi destekleyen yan hakları, teknoloji ve spor odaklı sponsorluklarıyla sadece sektöre değil, çalışan deneyimine de yön veren bir yapı kurmayı hedefliyor.

BtcTurk, bu sertifikayla birlikte çalışan mutluluğunu önceleyen projelerini sürdürülebilir şekilde geliştirmeye devam edeceğini aktardı.