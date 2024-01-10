BSH Türkiye, Gıda Atıklarını Kompost Yöntemiyle 'Siyah Altın'a Dönüştürüyor

BSH Türkiye, Çerkezköy Kampüsü'nde gıda atıklarını kompost yöntemiyle 'Siyah Altın' olarak bilinen organik toprak düzenleyici ürüne dönüştürme projesi başlattığını duyurdu. Proje kapsamında, şirketin Çerkezköy'deki kampüsünün yemekhanesinden, yemek hazırlama ve yemek sonrası oluşan 2 bin 800 kilogram biyobozunur atık toplanarak bin 230 kilogram organik toprak düzenleyici ürün elde edildi. BSH Ev Aletleri Grubu, 2020'den beri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor ve 2030'a kadar tüm tesislerini yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedefliyor.

BSH Türkiye'nin 550 bin metrekarelik alan üzerine kurulu yerleşkesinde uygulanan proje kapsamında, günlük 9 bin kişilik kapasiteli yemekhaneden elde edilen biyobozunur atıklar, kompost makinesinde önce fiziksel olarak sonra da oksijenli ortamda mikroorganizmalar vasıtasıyla belirli bir sürede biyolojik olarak parçalanarak komposta dönüştürülüyor. Biyobozunur atıkların kompostlaştırılma süreci yaklaşık iki ay sürerken, üretilen kompost 15 gün içinde kullanıma hazır hale geliyor. Sürecin sonucunda elde edilen toprak düzenleyici ürün, içerdiği besleyici element ve mineraller ile kampüs içerisindeki yeşil alanlarda kullanılıyor. Proje ile kampüsün yeşil alan düzenlemesinde kullanılan hayvansal ve kimyasal gübre oranının yüzde 60 azaltılması hedefleniyor.

Çevresel atıkları azaltarak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefleyen proje ile şirket, 5 ayda 2 bin 800 kilogram biyobozunur atığı işleyerek yaklaşık bin 230 kg kompost toprağı elde etti. Böylece, yemek hazırlama ve yemek sonrası oluşan biyobozunur atıkların doğa dostu şekilde yeniden değerlendirilmesi sağlanırken, karbonmonoksit ve dünyayı ısıtma potansiyeli karbondioksitten yaklaşık 25 kat daha yüksek olan metan gazı salımlarının da büyük ölçüde önüne geçilmiş oluyor.

2030'DA YÜZDE 100 YEŞİL ENERJİ HEDEFİ

2017-2022 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde toplam yaklaşık 405 bin metrekare su tasarrufu sağlayan BSH Türkiye, 2023 yılının ilk altı ayında da 3,75 milyon kWh enerji tasarrufu yaptı ve yaklaşık bin 550 ton CO2 salımını önledi. Şirket, üretim tesislerini 2030 itibarıyla yüzde 100 yeşil enerjiyle çalışır hale getirmeyi hedefliyor. 2030 hedefleri arasında ayrıca BSH ürünlerinin yüzde 50'sini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmek ve cihazlarda bulunan yeniden kullanılabilir malzeme oranını en az yüzde 95'e çıkarmak var.