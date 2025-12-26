Haberler

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl Brüksel Havalimanı'nda gerçekleştirilemeyen 2 bin 395 uçuş, grevler nedeniyle gerçekleşti. İptaller 330 binden fazla yolcuyu etkilerken, maliyetin 175 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl 2 bin 395 uçuş grevler nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Brüksel Havalimanı bu yıl grevlerden olumsuz etkilendi.

Yıl içinde, sendikaların grev kararı nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda 7 defa faaliyetler aksarken, havalimanında grevler nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi. Uçuş iptalleri 330 binden fazla yolcuyu etkiledi.

İptallerin Belçika ekonomisine yaklaşık 175 milyon avroluk bir maliyeti olduğu değerlendiriliyor.

Belçika'da hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintiler ve uygulayacağı kemer sıkma politikaları sendikalar tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

Bu kapsamda, Belçika'da yıl içinde çok kez grev yapılırken, ülkede hayatın durma noktasına geldiği oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Operasyon artık an meselesi! Sadece 5 gün kaldı ama SDG'den bir adım yok

Operasyon artık an meselesi! 5 gün kaldı ama beklenen adım gelmedi