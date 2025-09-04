Brüksel'de Çiftçilerden AB'ye Ticaret Anlaşmalarına Karşı Protesto

Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Latin Amerika ülkeleriyle yapmaya hazırlandığı serbest ticaret anlaşmalarına karşı gösteri düzenledi.

Çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yaklaşık 200 gösterici, Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydana, sembolik olarak bir traktör ile çok sayıda saman balyası yerleştiren çiftçiler, AB'nin ticaret anlaşmaları aleyhine sloganlar attı.

Çiftçiler, "MERCOSUR'u durdurun", "Gelecek yok", "AB-MERCOSUR anlaşmasını istemiyoruz" yazılı afişler açtı.

Göstericiler, Avrupa Birliği'nin (AB) Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyesi olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapmayı planladığı tarım ve hayvancılık ürünlerini de kapsayan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

Protestocular, Latin Amerika ülkelerinden gelecek özellikle et ve tavuk ürünlerinin AB çevre ve sağlık standartlarına uygun olmadığını, bunların piyasa dengelerini de bozacağını iddia ediyor.

AB Komisyonu, dün MERCOSUR ve Meksika ile daha önce uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini hazırlamış ve onay için üye ülkelere sunmuştu.

AB Komisyonu'nun hazırladığı anlaşma metinleri, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile yürürlüğe girecek. Anlaşmaların onaylanması için AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden en az 15 üye ülkeden oluşan bir çoğunluk gerekiyor.

Almanya ve İspanya gibi AB ülkeleri söz konusu anlaşmaları desteklerken, Fransa ve Polonya gibi tarım ve hayvancılık sektörü kuvvetli AB ülkeleri buna karşı çıkıyor.