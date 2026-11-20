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NEW ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Çin'deki şirketlere 879 binden fazla Nvidia ve Advanced Micro Devices (AMD) yapay zeka çipinin ihracatına onay verildiğini bildirdi.

Mast, İhracat Kontrol Reformu Yasası (ECRA) kapsamındaki yetkilerini kullanarak, Nvidia ve AMD'nin Çin'e yönelik yapay zeka çipi ihracatına ilişkin lisans başvurularını ve onaylanan satışlara dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından komiteye sunulan bilgilere göre, Çin'deki şirketlere 3,4 milyonun üzerinde yapay zeka çipinin satışı için BIS'e lisans başvurusunda bulunuldu.

Başvurular arasında, ABD Savunma Bakanlığının "Çin Askeri Şirketleri" listesinde yer alan Alibaba ve bağlı şirketlerine 948 bin 950, Tencent ve bağlı şirketlerine 150 bin, Baidu'ya 43 bin ve BYD'ye 4 bin çip gönderilmesine yönelik taleplerin bulunması dikkati çekti.

BIS, yapılan 21 lisans başvurusu kapsamında, 11 Mayıs 2026 itibarıyla 879 binden fazla çipin ihracatına, yeniden ihracatına veya ülke içindeki transferine onay verdi.

Alibaba'ya 75 bin, Tencent ve bağlı şirketlerine 150 bin, Baidu'ya 43 bin ve BYD'ye 4 bin çipin gönderilmesinin onaylandığı görüldü.

Çiplerin başka kuruluşlara yönlendirilme riskinin "düşük" olduğu belirtildi

???????Nvidia'nın lisans başvurularının ikisi dışında tamamında, sistemleri veri merkezlerine kurabilecek kuruluşlar arasında Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies, ZTE Kangxun Telecom ve Lenovo ile bağlı kuruluşları yer aldı.

Diğer Nvidia başvurularında, Aivres Systems, XFusion Technologies International, Cloudnine Information Technologies ve Changkuai Computing Information Industry gibi şirketlerin de bu kapsamda listelendiği aktarıldı.

Yayımlanan belgede, Maginfra, Beijing New Matrix Information Technologies ve Aivres Systems şirketlerinin oluşturduğu çiplerin başka ülke veya kuruluşlara yönlendirilme risklerine ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu şirketlerden bazıları, birden fazla AMD başvurusunda da nihai alıcı olarak yer aldı.

Nvidia ve AMD, tüm lisans başvurularında, önerilen transferlerin başka ülke veya kuruluşlara yönlendirilme riskini "düşük" olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA