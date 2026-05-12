Brent petrolün varili 105,42 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 105,42 dolara yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'daki gerilimle ilgili açıklamaları fiyat artışında etkili oldu.

Dün 105,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 105,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söyleyerek Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oluyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

Trump, ayrıca ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

Bu açıklamalar, küresel petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Orta Doğu'da gerginliklerin süreceği ihtimalini artırarak, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,03 doların direnç, 104,11 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
