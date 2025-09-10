BrailleSteps, James Dyson Ödülü'nü Kazandı

James Dyson Ödülü'nün Türkiye ayağını görme engelli çocuklar için geliştirilen etkileşimli eğitim sistemi "BrailleSteps" kazandı.

James Dyson Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Braille alfabesini sadece dokunarak değil, hareket, ses ve kinestetik yöntemlerle öğretmeyi hedefleyen bir öğrenme aracı olarak tasarlanan BrailleSteps, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Sema Betül Akkurt, Zhala Imamova, Rümeysa Aygündüz ve Beste Toprak tarafından tasarlandı.

Çocukların öğrenme sürecini harekete dayalı bir deneyim haline getirerek görme engeli sorununa çözüm sunan BrailleSteps, kabartmalı yazı sistemine entegre edilmiş sensörlü bir mat ve mobil uygulamadan oluşuyor. Çocuklar, mat üzerindeki doğru Braille noktalarına iki ayakla aynı anda basarak sesli geri bildirim alabiliyor. Sistem, düşük enerjili mikrodenetleyiciler ve Bluetooth bağlantısıyla gerçek zamanlı veri iletişimi sağlıyor ve böylece eğitim süreci daha erişilebilir ve kalıcı hale geliyor.

Ekip, bu projeyle 5 bin sterlin tutarında ödül kazanırken, ödülün prototip geliştirme, kullanıcı testi ve tasarım iyileştirme süreçlerinde kullanılacağını bildirdi. Uzun vadede ise BrailleSteps'in farklı yaş gruplarına ve kültürel bağlamlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

BrailleSteps, 15 Ekim'de açıklanacak uluslararası ilk 20 listeye kalmaya çalışacak. James Dyson tarafından seçilecek uluslararası kazananlar ise 5 Kasım'da duyurulacak.

Ayrıca, Hacettepe ve ODTÜ öğrencilerinin geliştirdiği Rosy Shield, orman yangınlarını önleyici kapsül sistemiyle, Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunu Metin Özen'in tasarladığı Pifilt ise evsel atık suların yeniden kullanılmasını sağlayan filtre sistemiyle ulusal ikincilik ödülüne layık görüldü.

"Çözüm olabilecek her türlü işi destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Jüri Temsilci Grubu'nda yer alan ve Dyson Yardımcı Baş Mühendislerinden Tuğra Erol, projenin özgünlüğüne dikkati çekerek, projeyi geliştiren ekibi tebrik etti.

Zorluklara farklı yaklaşan ve özgün, yenilikçi çözümler geliştirebilen bireyler aradıklarını aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Bu gerçek inovasyonun özüdür. Bu vesileyle BrailleSteps projesiyle Türkiye Ulusal Kazananı olan genç mühendisleri tebrik ediyorum ve ödülün geri kalanında kendilerine başarılar diliyorum. Umarım gelecekte de dünyaya böylesine yararlı projeler kazandırmaya devam ederler."