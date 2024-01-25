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Bozkurt Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 50 Zam Yaptı

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Bozkurt Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek amacıyla çalışanların maddi haklarını korumak ve enflasyonun etkilerini azaltmak için yüzde 50 zam yaptı. Başkan Çelik, emekçilere minnettarlığını ifade etti.

Bozkurt Belediyesi çalışanlarının maddi haklarını korumak amacıyla yüzde 50 zam yaptı. Başkan Çelik, "Özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bozkurt Belediyesi, Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi ile bir araya gelerek, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Belediye çalışanlarının maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonucunda belediye çalışanlarının aldıkları tüm ücretlere yüzde 50 oranında zam içeren ek protokolü imzalandı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yapılan protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Her gün Bozkurt'umuzu daha yaşanabilir kılmak için özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği ile enflasyonun etkilerini azaltmak, emekçilerimizin maddi haklarını korumak için bir araya geldik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Belediye İş Sendikası Denizli Bozkurt Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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