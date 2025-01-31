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Bozankaya, Bursa'ya 20 Hafif Raylı Sistem Aracı Üretecek

Bozankaya, Bursa'ya 20 Hafif Raylı Sistem Aracı Üretecek
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Raylı sistem üreticisi Bozankaya, Bursa'nın toplu ulaşımına katkı sağlamak amacıyla 20 adet hafif raylı sistem aracı üreteceğini duyurdu. Araçlar, şehrin kentsel mimarisine uygun tasarlanacak ve yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle trafik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Raylı sistem üreticisi Bozankaya, Bursa'nın toplu ulaşımına katkı sağlayacak 20 adet hafif raylı sistem aracı üreteceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme kapsamında üretilecek araçlar, Bursa'nın kentsel mimarisine uygun şekilde tasarlanacak. Mevcut BursaRay hattı ile Bursa Emek Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacak yeni raylı sistemin, yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle şehrin trafik yükünü hafifletmesi planlanıyor.

Toplam 284 yolcu yaşıma kapasitesine sahip araçlar, 28 metre uzunluğunda ve 2,65 metre genişliğinde tasarlanacak. Çift yönlü sürüş özelliğiyle farklı çalışma koşullarına uyum sağlayacak araçlar, yüzde 6 eğim tırmanma özelliğiyle zorlu hat koşullarında da yüksek performans gösterebilecek.

Hafif raylı sistem araçları, daha yüksek yolcu taşıma kapasite ile çalışan kentsel bir tramvay sistemler olarak biliniyor. Geleneksel tramvaylardan daha hızlı, metro vagonlarından daha hafif yapıya sahip araçlar, ağır raylı sistemler ile karşılaştırıldığında düşük maliyetleri ve artan güvenilirlikleri ile öne çıkıyor.

"Teknolojimizi şehirlerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, yerel yönetimlerin ve toplu taşıma hizmetlerini sağlayan kuruluşların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bozankaya, "Hafif raylı sistem araçları, şehirlere özel olarak tasarlanıyor ve bu sayede her şehre özgü ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebiliyor. Teknolojimizi şehirlerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bursa da bu alandaki en son projelerimizden biri olarak büyük bir öneme sahip." açıklamalarında bulundu.

Bu projeyle Bursa'nın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacaklarına dikkati çeken Günay, "Hafif raylı sistem araçları, sadece yüksek yolcu taşıma kapasitesine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu ve ekonomik olarak da büyük avantajlar sağlıyor. Bu tür projeler, geleceğin ulaşım teknolojilerini şekillendirmek adına önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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