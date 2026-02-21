Haberler

BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, BOTAŞ'ın 2026 yılına ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım programını onaylayarak toplam yatırım tutarını 26 milyar lira olarak belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) 2026'ya ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2026 iletim şebekesi yatırımları tutarı toplam 26 milyar 492 milyon 654 bin 30 lira olarak onaylandı.

EPDK, yatırım programı kapsamında proje bazında tahsis edilen ödeneklerin tavanı aşamayacağını hükme bağladı. Bu doğrultuda, programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak, yatırım ödenekleri yatırım dışı amaçlarla kullanılamayacak.

Ayrıca, 2026 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişikliğin Kurul onayına tabi olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda BOTAŞ, yatırım programının gelişimine ilişkin dönemsel raporları 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, ilgili dönemlerin bitimini izleyen en geç 30 gün içinde Kuruma bildirecek.

Karar hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

