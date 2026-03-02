BOTAŞ: Doğal gaz arz güvenliğinde risk bulunmamaktadır

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

BOTAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin; BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır. Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı