Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda Final Yarışıyla Sona Erdi

TAG'ın premium partneri olduğu Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen final yarışıyla sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen organizasyonda 10 farklı ülkeden yaklaşık 1000 yelkenci ve 60 tekne, üç gün boyunca Boğaz'da mücadele etti.

Final yarışının ardından TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon şampiyonluk kupasını birinci olan Rossko Racer takımına takdim etti. TAG sponsorluğunda yarışan TAG Cheese yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birincilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Bosphorus Cup'ın uluslararası yelken takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öktem, Bosphorus Cup'ın, İstanbul'un kültürel mirasını ve benzersiz ruhunu tüm dünyaya taşıyan değerli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. TAG olarak da bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte mücadele eden tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, bu desteği geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."