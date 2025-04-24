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Borusan'ın Geleceğe İlham Buluşmaları'nda Çocuk Bayramı Özel Bölümü Yayınlandı

Borusan'ın Geleceğe İlham Buluşmaları'nda Çocuk Bayramı Özel Bölümü Yayınlandı
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Borusan Holding'in 'Geleceğe İlham Buluşmaları' video serisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bölümünde, 12 yaşındaki Aden Erden moderatörlük yaptı ve sürdürülebilir bir gelecekte toplumsal dönüşüm konularını ele aldı.

Borusan Holding'in "Geleceğe İlham Buluşmaları" video serisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bölümü, 12 yaşındaki Aden Erden'in moderatörlüğünde yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding'in iklim, insan ve yenileşim odak alanları doğrultusunda hayata geçirdiği "Geleceğe İlham Buluşmaları" video serisinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yeni bölümü yayımlandı.

Bayramın anlamı ve ruhunu yansıtmak amacıyla 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Aden Erden, yayının moderatörlüğünü EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru'dan devraldı.

Aden, bu kez konuk koltuğuna oturan Barış Doğru'ya sürdürülebilir bir gelecekte toplumsal dönüşümün nasıl şekilleneceği, çocukların çevre için hangi adımları atabileceği çerçevesinde sorular sordu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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