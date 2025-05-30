Borusan Holding 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Borusan Holding, 2024 yılının verilerine odaklanan dördüncü Entegre Faaliyet Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding, 3 kıtada, 11 ülkede, 14 bini aşkın çalışanıyla paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyor. 2021'den bu yana stratejisini, hedeflerini ve performansını kamuoyuyla paylaşan grup, bu yıl da küresel raporlama ve sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu, kapsamlı iletişimini sürdürdü.

"Köklerden Geleceğe" vurgusuyla yayımlanan 2024 Entegre Faaliyet Raporu, finansal başarıların yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki dönüştürücü adımlara yer veriyor.

Rapor, kuruluşundan bu yana 80 yılı geride bırakan Borusan Grubu'nun faaliyet gösterdiği otomotiv, lojistik, enerji, üretim, makine ve güç sistemleri sektörlerindeki faaliyetlerini ele alarak her birindeki büyüme, yenilik ve dönüşüm süreçlerini detaylı analizlerle ortaya koyarken, grubun sürdürülebilirlik, inovasyon ve insana yatırım gibi temel değerlere bağlılığını da gösteriyor.

Rapora göre, Borusan, 2024'ü, 2023'e kıyasla lira bazında yüzde 39 oranında büyüme kaydederek 257 milyar lira konsolide grup geliriyle tamamladı.

Grup, "iklim, insan ve inovasyon" eksenlerinde etki alanını derinleştirerek bu dönemde çevre, insan ve toplum için değer yarattığı projelere imza attı.

Enerji iş kolunda gerçekleştirilen kapasite artışıyla toplam kurulu gücünü 855 megavata taşıyan Borusan Holding, enerji yoğunluğunu 2023'e kıyasla yüzde 27 oranında azalttı. 131 bin tonu aşan atık geri kazandırılarak, geri kazanım oranı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 arttırıldı. 115 bin tonun üzerinde su geri kazanımı sağlanırken, toplam su tüketiminde 2023'e göre yüzde 14'lük azalma elde edildi.

Borusan Holding, 2024'ü 296 milyon lirayı aşan çevre koruma yatırımıyla tamamladı.

Genç yetenekler elde tutuldu

Grup, Türkiye'nin nitelikli işgücü hedefine de katkı sağladı. Toplam işgücünün yüzde 21'ini kadın çalışanların oluşturduğu Borusan'da, üst yönetimde ise bu oran, yüzde 26'ya ulaştı. Yüzde 96,3'lük genç yetenekleri elde tutma oranıyla sektördeki öncü konumunu pekiştiren Borusan, yeni nesil yetkinliklerin gelişimi için mentörlük programları ve kariyer yönetimi fırsatları da sunuyor.

Borusan Grubu, kurumsal başarısını geleceğe taşımak amacıyla 2022'de başlattığı kültürel dönüşüm yolculuğu "BorusanX"'i bu yıl tamamladı ve 80 yıllık değerlerini, modern dünyanın dinamikleriyle bir araya getirdi.

Grup, 480 milyon lirayı aşan AR-GE bütçesiyle 2024'te 24 yeni patent başvurusu ve 39 yeni ürün-hizmet geliştirdi. Toplumsal faydayı merkeze alan projelerle öne çıkan Borusan, kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla eğitimden kültür sanata, iklim krizinden fırsat eşitliğini desteklemeye uzanan alanlarda kolektif bir etki yaratmaya devam etti.

"Büyümeyi ve dönüşmeyi sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, finansal ve sürdürülebilirlik performansı bakımından başarılı bir faaliyet yılını geride bıraktıklarını belirtti.

Kafadar, 80'inci yılı geride bırakmanın sorumluluğuyla, 2024'te her alanda bütünsel bir bakışla büyümeyi ve dönüşmeyi sürdürdüklerini, grubu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonları doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan stratejiyle mevcut ve gelişmekte olan pazarlarda varlıklarını güçlendirecek tüm fırsatları titizlikle değerlendirdiklerini aktardı.

Kafadar, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlarımızla faaliyet alanlarımızda başarı sağlarken, sürdürülebilirlik hedeflerimize de adım adım yaklaşıyoruz. 2024'te de yenilenebilir enerji projelerimizi genişlettik, verimlilik yatırımlarıyla daha az enerji tükettik, kullandığımız suyu ve meydana gelen atıklarımızı geri kazandık." ifadelerini kullandı.

Grup bazında sera gazı emisyon yoğunluğunu bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında azalttıklarını kaydeden Kafadar, "Bu yolculukta en büyük motivasyonumuz, elbette paydaşlarımızın güveni ve ekibimizin inancı. Önümüzdeki dönemde de bu güçlü ivmeyi koruyarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çıtayı her yıl daha yukarı taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.