Haberler

Borusan Grubu Okyanus Kampüsü projesini başlatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borusan Grubu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başlattığı Okyanus Kampüsü projesi ile gençlere iş dünyasından deneyimlerle ilham vermeyi hedefliyor. Proje kapsamında katılımcılar mentorlarla görüşerek meslek seçimlerinde daha bilinçli adımlar atabilecekler. Şirket, çeşitlilik arz eden gönüllülük faaliyetleriyle de topluma değer katmaya devam ediyor.

Borusan Grubu, gençlere iş dünyasından deneyimlerle ilham vermek amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde "Okyanus Kampüsü" projesini devreye alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk anlayışını kurum kültürünün parçası olarak konumlandıran Borusan Grubu, farklı ihtiyaç alanlarına yönelik gönüllülük programlarını düzenli olarak hayata geçiriyor.

Bu kapsamda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde hizmete sunulacak Okyanus Kampüsü platformuyla gençlerin potansiyelini keşfetmesi amaçlanıyor.

Borusan çalışanlarının üniversite çağındaki çocuklarına iş dünyasından deneyimlerle ilham vermeyi amaçlayan proje kapsamında katılımcılar, mentorlarla görüşecek. Karşılıklı öğrenmeye dayalı görüşmeler yardımıyla gençler, gelişebilecekleri alanları öğrenerek, meslek seçimlerinde daha bilinçli adımlar atabilecek.

Geniş bir yelpazede gönüllülük faaliyetleri yürütülüyor

Sürdürülebilir kalkınma odağıyla yürüttüğü projelerle gönüllülük alanında dönüşüme yardımcı olan Borusan, gerçekleştirdiği çalışmalarla topluma değer katmayı hedefliyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu aracılığıyla yıl boyunca eğitimden çevreye, sosyal destekten gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede yürütülen gönüllülük faaliyetleri, çalışanların bilgi ve deneyimini toplumsal yarara dönüştürerek bu yaklaşımın somutlaşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile "Borusan Pati Elçileri" programını başlattı.

HEPAD Bahçe'de yaşayan sokağa terk edilmiş sahipsiz hayvanların beslenme, bakım, koruyucu aile ve sahiplendirme süreçlerine destek veren gönüllüler, 1100'e yakın hayvanın fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşam alanlarının daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için çalışmayı, düzenli ziyaretlerle sosyalleşme ve rehabilitasyona katkı sunmayı sürdürüyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 2 Kasım'da gerçekleşen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda da Darüşşafaka için bağış toplamak amacıyla koştu.

"Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" sloganıyla maratona katılan Borusanlı gönüllüler, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi imkanları kısıtlı ve akademik başarısı yüksek 1000'i aşkın Darüşşafakalı öğrencinin eğitim ve öğretim dönemi boyunca kitap ve kırtasiye giderlerine destek sağlamayı hedefledi. Borusan, topladığı başı miktarıyla Darüşşafaka için koşanlar arasında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Borusan Grubu, sosyal sorumluluk bilinciyle topluma değer katma misyonu doğrultusunda çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda 2008'de kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusanlıların bilgi, deneyim ve yeteneklerini gönüllülük anlayışıyla bir araya getirerek toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, eğitim, kültür ve sanat, iklim krizi, eşitsizliklerin azaltılması gibi çeşitli alanlarda projeler yürütüyor. Borusan Grubu, 2025'te 1500'ü aşkın gönüllüyle 7 bin saatten fazla çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.