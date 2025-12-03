Borusan Grubu Okyanus Kampüsü projesini başlatacak

Borusan Grubu, gençlere iş dünyasından deneyimlerle ilham vermek amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde "Okyanus Kampüsü" projesini devreye alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk anlayışını kurum kültürünün parçası olarak konumlandıran Borusan Grubu, farklı ihtiyaç alanlarına yönelik gönüllülük programlarını düzenli olarak hayata geçiriyor.

Bu kapsamda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde hizmete sunulacak Okyanus Kampüsü platformuyla gençlerin potansiyelini keşfetmesi amaçlanıyor.

Borusan çalışanlarının üniversite çağındaki çocuklarına iş dünyasından deneyimlerle ilham vermeyi amaçlayan proje kapsamında katılımcılar, mentorlarla görüşecek. Karşılıklı öğrenmeye dayalı görüşmeler yardımıyla gençler, gelişebilecekleri alanları öğrenerek, meslek seçimlerinde daha bilinçli adımlar atabilecek.

Geniş bir yelpazede gönüllülük faaliyetleri yürütülüyor

Sürdürülebilir kalkınma odağıyla yürüttüğü projelerle gönüllülük alanında dönüşüme yardımcı olan Borusan, gerçekleştirdiği çalışmalarla topluma değer katmayı hedefliyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu aracılığıyla yıl boyunca eğitimden çevreye, sosyal destekten gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede yürütülen gönüllülük faaliyetleri, çalışanların bilgi ve deneyimini toplumsal yarara dönüştürerek bu yaklaşımın somutlaşmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile "Borusan Pati Elçileri" programını başlattı.

HEPAD Bahçe'de yaşayan sokağa terk edilmiş sahipsiz hayvanların beslenme, bakım, koruyucu aile ve sahiplendirme süreçlerine destek veren gönüllüler, 1100'e yakın hayvanın fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşam alanlarının daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için çalışmayı, düzenli ziyaretlerle sosyalleşme ve rehabilitasyona katkı sunmayı sürdürüyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 2 Kasım'da gerçekleşen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda da Darüşşafaka için bağış toplamak amacıyla koştu.

"Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" sloganıyla maratona katılan Borusanlı gönüllüler, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi imkanları kısıtlı ve akademik başarısı yüksek 1000'i aşkın Darüşşafakalı öğrencinin eğitim ve öğretim dönemi boyunca kitap ve kırtasiye giderlerine destek sağlamayı hedefledi. Borusan, topladığı başı miktarıyla Darüşşafaka için koşanlar arasında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

Borusan Grubu, sosyal sorumluluk bilinciyle topluma değer katma misyonu doğrultusunda çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda 2008'de kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusanlıların bilgi, deneyim ve yeteneklerini gönüllülük anlayışıyla bir araya getirerek toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, eğitim, kültür ve sanat, iklim krizi, eşitsizliklerin azaltılması gibi çeşitli alanlarda projeler yürütüyor. Borusan Grubu, 2025'te 1500'ü aşkın gönüllüyle 7 bin saatten fazla çalışma yaptı.