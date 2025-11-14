Haberler

Borusan Grubu'nda Yeni CEO Özgür Günaydın Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borusan Grubu'nda CEO pozisyonuna Özgür Günaydın atandı. Görev değişimi Nisan 2026 itibarıyla gerçekleşecek. Erkan Kafadar, görevini Günaydın'a devredecek ve grup yönetimine katkı sağlamaya devam edecek.

Borusan Grubu'nda Üst Yönetici ( Ceo ) pozisyonuna Özgür Günaydın getirilecek.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, köklü sanayi gruplarından Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak üst düzey bir atama gerçekleşti.

Grupta Ocak 2020'den itibaren CEO konumunda bulunan Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini, Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın'a devredecek.

Borusan Grubu'nun finansal ve finansal olmayan göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesine öncülük eden Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katkı sağlamaya devam edecek.

Grubun yeni CEO'su Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 1995'te kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı.

Kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda küresel liderlik yapan Günaydın, Borusan Cat'in dijital dönüşüm vizyonuna yön vererek, sürdürülebilir organizasyon yapılarının oluşturulmasında öncü rol üstlendi. Günaydın, grupta Ocak 2017'den bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Kafadar'ın, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen başarılı bir liderlik örneği sergilediğini belirtti.

Grubu ileri taşıyan katkıları nedeniyle Kafadar'a teşekkür eden Kocabıyık, "Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, Günaydın'ın da uzun yıllardır grupta kendini kanıtlayan değerli bir yönetici olduğunu vurgulayarak, "Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda, kendisinin liderliğine güvenimiz tam. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.