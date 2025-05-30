Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
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Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı
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Borsa İstanbul pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise "imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlenmişti. "Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Şahin:

borsada yatırım yapanın güvenenin aklında şüphe duyarım 2 senedir gesan laneti hisse içeri aldı mahvetti bizi asla asla girmeyin bulaşmayın sahtekarlık herşey var cimere yazıyoruz ediyoruz boş

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Azıcık aşım,ağrısız basım.

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