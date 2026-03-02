Haberler

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda nisan vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 3,28 düşüşle 15.461,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler satış baskısını artırdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat haftaya yüzde 3,28 düşüşle 15.461,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,22 düşüşle 15.986,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.014,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 3,28 altında 15.461,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla haftaya satış baskısı altında başladı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verileri, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelere ek olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
