Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 Endeksi Haftaya Düşüşle Başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ağustos vadeli BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,1 düşüşle 12.125,00 puandan işlem gördü. Küresel piyasalardaki endişeler ve ABD'nin tarife kararları satış baskısını artırdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 12.125,00 puandan başladı.

Cuma günü yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışına paralel 12.137,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,1 yükselişle 12.149,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.125,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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