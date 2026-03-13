Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın ve döviz fiyatlarında bu hafta önemli dalgalanmalar yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 2,35 artışla 13.092,93 puandan haftayı kapattı. Altının gram fiyatı 7 bin 245 liraya yükseldi, dolarda ise yüzde 0,29 artış gözlendi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,35, altının gram fiyatı yüzde 0,60 ve dolar/TL yüzde 0,29 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.433,04 puanı ve en yüksek 13.441,36 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,35 üstünde 13.092,93 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,60 yükselişle 7 bin 245 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,59 artışla 48 bin 792 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 12 bin 63 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,60 artarak 12 bin 135 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 44,1890 lira, avro yüzde 0,42 düşerek 50,7570 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,59, emeklilik fonları yüzde 0,36 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,19 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte hedefindeki yıldız
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda