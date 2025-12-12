Haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,76 artışla 11.311,31 puandan kapattı. Altın fiyatları da haftalık bazda yükseliş gösterdi; 24 ayar külçe altın 5.951 lira, cumhuriyet altını ise 40.122 lira oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,76, altının gram fiyatı yüzde 2,81, avro/TL yüzde 1,03 ve dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.074,68 puanı ve en yüksek 11.330,97 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışının yüzde 2,76 üzerinde 11.311,31 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 artışla 5 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,80 yükselişle 40 bin 122 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 695 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,82 artarak 9 bin 968 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artarak 42,6940 liraya, avro ise yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,51, emeklilik fonları yüzde 1,47 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,48 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türk gemisini vurdu

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Mustafa Sarıgül'ün gelini Revna'dan dudak uçuklatan talep

Sarıgül'ün gelininin milyarlık talebi ağızları açık bıraktı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Sıla Bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

Sosyal medya paylaşımı başına iş açmıştı! Mahkeme kararını verdi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
title