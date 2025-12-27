Yatırımcı rehberi

Haberler

Bu hafta Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yüzde 0,42 değer kaybederken, altın ve döviz fiyatları yükseliş gösterdi. Oba Makarnacılık en çok değer kazanan hisse olurken, bazı hisseler önemli düşüşler yaşadı.

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,42 değer kaybederek 11.294,37 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.228,55 puanı, en yüksek 11.426,65 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,23 artışla 28.403,73 puan ve sanayi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 14.192,74 puan olurken, mali endeks yüzde 0,84 düşüşle 16.594,04 puan ve hizmetler endeksi yüzde 1,67 azalışla 10.658,48 puan oldu.

Oba Makarnacılık en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,45 ile Oba Makarnacılık oldu.

Oba Makarnacılık'ı yüzde 14,97 ile Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 14,49 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 20,27 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 10,89 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, yüzde 8,03 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 31 milyar 16 milyon lirayla ASELSAN, 585 milyar 480 milyon lirayla Garanti BBVA ve 476 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,82 artışla 6 bin 245 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 4,79 yükselişle 42 bin 92 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,17 artarak 42,8810 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,87 yükselerek 50,6700 lira oldu.

Geçen hafta 57,3070 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,34 kazançla 58,0770 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,12 artışla 54,5190 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500

