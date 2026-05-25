Haberler

Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,59 artışla 13 bin 889 puana çıktı. Dolar/TL yatay seyrederken, gram altın 6 bin 695 TL seviyesinde işlem gördü.

(ANKARA) - Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başlarken, BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,59 değer kazandı. Döviz piyasasında dolar/TL yatay seyrini korurken, serbest piyasada gram altın 6 bin 695 TL seviyesinden işlem gördü.

Borsa İstanbul'da geçen haftanın son işlem gününde yüzde 4,89 primle 13 bin 808,20 puanda tamamlayan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Endeks, açılışta 81,22 puanlık artışla 13 bin 889,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 0,65 yükseldi. Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 3'lük yükselişle ulaştırma sektörü gösterirken, kimya petrol plastik endeksi yüzde 0,77 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Döviz piyasalarında ise sınırlı hareketlilik izlendi. Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Kur, saat 09.35 itibarıyla 45,7110 seviyesinden işlem gördü.

Avro ve sterlin tarafında ise aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 53,4780 seviyesine, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 61,9250 seviyesine çıktı. Uluslararası piyasalarda dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 99,03 seviyesine geriledi.

Öte yandan, altın piyasasında da hareketlilik sürdü. Serbest piyasada gram altın saat 10.00 itibarıyla alışta 6 bin 695,17 TL, satışta ise 6 bin 695,90 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 10 bin 712,26 TL'den alınırken, 10 bin 947,80 TL'ye satıldı. Cumhuriyet altını ise 43 bin 657,27 TL seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi