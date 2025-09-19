Haberler

Borsa İstanbul Haftalık Değer Kazandı: Hisse Senetleri ve Altın Yükselişte

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,89 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro yüzde 0,39 ve dolar yüzde 0,03 yükseldi. BIST 100 endeksi haftayı 11.294,48 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,89, altının gram fiyatı yüzde 0,37, avro/TL yüzde 0,39 ve dolar/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,89 üstünde 11.294,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avro yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları yüzde 3,14 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı! Villalar tahliye edildi, elektrikler kesildi

Görüntüler korkunç! Tatil cennetinde alevler yerleşim yerine ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.