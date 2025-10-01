Haberler

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, açılışta yüzde 0,18'lik bir azalışla 10.992,82 puana geriledi. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,18'lik düşüşle başladı. Endeks, 19,31 puanlık azalışla 10.992,82 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
