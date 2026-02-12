Haberler

Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı. Analistler 14.000 puanı direnç noktası olarak görüyor.

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.
  • BIST 100 endeksi bugünkü açılışta 13.795,00 puana çıktı.
  • Analistler BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanı direnç, 13.700 ve 13.600 puanı destek olarak görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

HOLDİNG HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıkmıştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.

EN ÇOK MADENCİLİK SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

ANALİSTLER 14 BİNİ DİRENÇ NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
